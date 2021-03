Twee alpaca’s weggehaald uit drukke woonwijk, onder luid protest van eigenaar

Gent - Twee van de bekendste inwoners van de Brugse Poort in Gent zijn weg. Een duo alpaca’s dat meer dan een jaar leefde op een terrein met garageboxen in de Meibloemstraat, is woensdag weggehaald door Dierenwelzijn en de politie. Tegen de zin van de eigenaar, die de agenten bedankte met een emmer water.

Toen twee alpaca’s of berg­lama’s in de herfst van 2019 opdoken op een terrein met garageboxen in de Meibloemstraat in de Brugse Poort, werd dat nog toegestaan door de politie en Dierenwelzijn. Maar nu is er toch een einde gekomen aan het verblijf van de opvallende dieren.

De dienst Dierenwelzijn en politieagenten hebben de twee alpaca’s woensdag laten weghalen en ondergebracht bij De Ark van Pollare. Dat is een vereniging in het Vlaams-Brabantse Lennik die dieren opvangt.

Lokale attractie

De eigenaar van de alpaca’s is een bewoner van de Brugse Poort. Hij installeerde de dieren op een terrein in de Meibloemstraat. Dat mocht, oordeelde Dierenwelzijn. Het ging over een privéterrein, de dieren werden verzorgd, kregen eten en er werden grasmatten gelegd om ze te laten grazen.

De alpaca’s werden een lokale attractie. Vanop straat waren ze soms te zien door het hek dat hen van de openbare weg weghield. Maar nu is toch beslist om de dieren minstens tijdelijk weg te halen. Er zouden zorgen zijn over hun gezondheid.

De eigenaar reageerde woensdag furieus en gooide onder meer een emmer water over de inspecteurs van Dierenwelzijn. Er werd gescholden en de politie had de handen vol om te man te kalmeren. De eigenaar krijgt twee maanden om de dieren een beter onderkomen te geven. Tot die tijd verblijven ze bij De Ark van Pollare.

