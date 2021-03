Waarom er vrijdag geen verstrengingen kwamen, maar woensdag wel: vijf dagen verloren door een bitse schoolstrijd

“Geen fraai politiek schouwspel.” Zo bestempelt een betrokkene de strijd om nieuwe coronamaatregelen. Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleitte vorige week al vurig voor verstrengingen, anderen keerden pas in de loop van de week hun kar. De knopen rond het onderwijs en de winkels zijn intussen wel doorgehakt, maar eensgezindheid in de rangen is nergens meer te bespeuren.

“Als je de cijfers nu ziet, had het beter geweest als we sneller hadden beslist . Maar het is nog niet te laat, dat is het belangrijkste.” Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wond ...