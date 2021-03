Suezkanaal geblokkeerd door containerschip

Het Suezkanaal in Egypte is geblokkeerd door een groot containerschip dat is gestrand toen het een draaimanoeuvre uitvoerde in het kanaal. Dat melden internationale media zoals de Britse omroep BBC en The Guardian. Door het incident loopt het scheepvaartverkeer in het belangrijke kanaal vertraging op.

Meerdere sleepboten zijn ingezet om het containerschip weer te verplaatsen. Het vaartuig, de Ever Given die in Panama is geregistreerd, was op weg van China naar Rotterdam. Het schip voer in noordelijke richting door het kanaal tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee.

De Ever Given is volgens de scheepvaartwebsite Vesselfinder.com 400 meter lang. Op de site is te zien hoe het schip dwarsligt in het kanaal en er het vaarverkeer zo blokkeert.