REACTIES. Romelu Lukaku en Toby Alderweireld willen niet klagen over slecht veld: “Maar het was niet evident om hier te spelen”

De Rode Duivels zijn goed begonnen aan hun kwalificatiecampagne voor het WK 2022 in Qatar. Woensdagavond versloegen de troepen van bondscoach Roberto Martinez Wales met 3-1 in het King Power aan Den Dreef Stadion in Leuven. Harry Wilson (11.) zorgde voor de wake-upcall. Kevin De Bruyne (22.), Thorgan Hazard (28.) en Romelu Lukaku (73. pen) stelden orde op zaken.

“We zijn zeker niet goed aan de match begonnen”, gaf Toby Alderweireld toe. “We speelden tegen een tegenstander die altijd achter de bal kroop. Het veld was niet goed. Dat is geen excuus, maar op de kleine ruimtes was het wel lastig om te combineren. Maar na het tegendoelpunt hadden we wel een heel goed antwoord in huis. Vier à vijf jaar geleden zouden we misschien nog in paniek zijn geschoten, maar nu zijn we rustiger geworden. We hebben een plan en weten dat we een manier van voetballen hebben waarmee we altijd aan kansen en doelpunten kunnen komen. We hadden gehoopt dat Wales in de tweede helft zou komen, maar dat deden ze niet. Ze wilden alleen de schade beperken. Na de rust hadden we nog wel iets meer kunnen doen, maar dan waren er betere omstandigheden nodig. Al bij al was dit een goed begin van het drieluik.”

“Het was moeilijk om te voetballen vandaag”, zei ook Romelu Lukaku. “We kwamen snel 0-1 achter en tien seconden lang dacht ik ‘het is toch niet waar?’. Bij dat tegendoelpunt zetten we verkeerd druk. Dat moeten we morgen nog eens goed naar kijken. Maar toen maakte Kevin een mooie goal en scoorde Thorgan ook. We hebben ons goed herpakt en we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste.” Net als Toby Alderweireld wees Lukaku ook naar de staat van het veld. “Het was niet evident, maar we zijn toch dankbaar aan Leuven dat we hier mogen spelen. Ik wil er niet te veel over klagen. Wales stond goed in een laag blok, er was weinig ruimte. Maar dat ben ik gewend van in Italië. De keren dat we konden prikken, hebben we geprikt. De voorbije interlands hebben we vaak in de omschakeling gespeeld. Maar nu willen we opnieuw het voetbal spelen waar we voor staan: mooi balbezit en offensief spelen. We hebben geprobeerd om het mooie en offensieve voetbal te brengen waar we voor staan. Ik kijk naar het positieve. We moeten op deze weg verder gaan en ook de volgende matchen winnen. Ik ben blij dat ik ook nog heb kunnen scoren. Ik had het gevoel dat die penalty wel zou komen. Niet voor een fout op mij, maar wel op Dries. Ik was blij dat derde doelpunt er kwam want ik was er niet helemaal gerust in. Daarvoor heb ik al te veel comebacks gezien.”

Thorgan Hazard had een verrassing in petto en reageerde na de match in het Nederlands. “Het was niet makkelijk vandaag, maar we hebben 3-1 gewonnen, dus dat is goed. Met mijn goal en assist ben ik… Hoe zeg je content? Blij. De verdediger glijdt uit, waardoor ik alleen sta bij de voorzet. Normaal ben ik niet zo sterk met het hoofd, maar vandaag dus wel (lacht).”

Foto: ISOPIX

“Het was geweldig om vroeg te scoren”, analyseerde Gareth Bale, sterspeler van Wales. “Het ging goed, maar door een paar slordigheden laten we hen opnieuw in de match komen. We wisten dat België een goed team heeft en als je dan fouten maakt, worden die natuurlijk afgestraft. In de tweede helft zaten we niet slecht in de match. Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we verliezen, maar we wisten dat het hier moeilijk zou worden. We moeten gewoon de positieve punten meenemen naar de volgende match. Het veld lag niet goed, maar dat moeten we niet als excuus gebruiken, want dat was voor beide teems hetzelfde. We speelden tegen de nummer één van de wereld, dus we mogen niet te hard zijn voor onszelf. Mijn wissel? Ja, ik was een beetje moe, maar heb geen last van een blessure.”