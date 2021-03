Roberto Martinez: “Dit hoefde geen mooie wedstrijd te zijn”

“Volgens mij zijn we gegroeid als team vandaag.” Dat concludeerde Belgisch bondscoach Roberto Martinez woensdagavond na de 3-1-overwinning in de WK-kwalificatiecampagne van de Rode Duivels tegen Wales.

“Het was de perfecte wedstrijd voor onze tegenstander. De omstandigheden, bij de eerste gelegenheid dat ze voor onze keeper kwamen, maakten ze mooi de 0-1”, begon Roberto Martinez zijn analyse. “Dat liet zien dat ze kwaliteiten hebben. Maar ik was ontzettend tevreden met onze reactie en het karakter dat we toonden. Dit hoefde geen mooie wedstrijd te zijn, geen streling voor het oog. Volgens mij zijn we gegroeid als team vandaag. Na de voorsprong controleerden we de wedstrijd goed. We konden de bal op elk moment kwijtspelen en bij stilstaande fases zijn ze ook sterk, maar we bleven geconcentreerd en dat was leuk om te zien. We hebben een geweldige ploeg die het spel kan maken, maar vandaag hebben ze ook getoond dat ze de karakter en maturiteit hebben om te strijden. Voor een trainer is dat geweldig. We hebben 52 matchen gespeeld, met een gemiddelde van drie goals per wedstrijd. Dit is een aanvallende ploeg, maar ik ben ook tevreden met hun andere kwaliteiten.”