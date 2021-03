Zestig migranten vermist na brand op boot voor kust van Libië

Voor de kust van Libië zouden zestig mensen zijn omgekomen nadat brand was uitgebroken op hun vaartuig. Dat is vernomen bij de ngo Alarm Phone, die noodoproepen van migranten ontvangt.

De organisatie maakte bekend dat ongeveer 60 mensen als vermist zijn opgegeven na de brand van de motor van hun vaartuig, voor de kust van Libië. In de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 maart namen opvarenden contact op met de ngo. “De mensen aan de telefoon waren in paniek, want de motor stond in brand. Alarm Phone verwittigde de betrokken autoriteiten en Ocean Viking”, aldus de ngo in een persbericht.

Het schip Ocean Viking, van de Franse ngo SOS Méditerranée, startte een zoekoperatie op, zonder succes.

Eerder had Italië Ocean Viking de toestemming gegeven om 116 mannen, vrouwen en kinderen die vorige week zijn gered voor de kust van Libië, te laten ontschepen op Italiaans grondgebied.