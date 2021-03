Valse start voor Noa Lang met Nederland op EK U21, Nmecha scoort voor Duitsland

Nederland begon gisteren als één van de (schaduw)favorieten op het EK U21, maar gisteren kon het die favorietenrol geen kracht bijzetten met een overwinning. Roemenië hield Oranje in bedwang: 1-1.

Noa Lang speelde 79 minuten, en de 21-jarige aanvaller toonde zich bedrijvig bij de Nederlanders. De Club Brugge-speler liet zich opmerken met enkele fraaie passes, maar hij kon geen beslissende rol op zich nemen. Op het kwartier zag hij Schuurs een corner van Kluivert binnenkoppen, maar amper vijf minuten later hingen de bordjes alweer gelijk na een heerlijke vrije trap: Lang legde zich nog wel neer achter het muurtje om een lage schuiver te voorkomen, Ciobani besloot dan maar om de bal over de muur te schilderen. Op het uur kwam Noa Lang wel nog in een uitstekende schietpositie, maar zijn schot werd afgeblokt.

Nu topper tegen Duitsland

Een valse start dus voor Nederland, maar veel tijd om te treuren is er niet: zaterdagavond moeten Lang en zijn maats opnieuw aan de bak in de topper tegen Duitsland. De Duitse U21 wonnen hun openingswedstrijd op het EK voor beloften tegen Hongarije met 0-3. Anderlecht-spits Lukas Nmecha opende na een uur de score voor de Duitsers. Bote Baku, middenvelder bij Wolfsburg, zorgde voor 0-2 en 0-3. Ook AA Gent-middenvelder Niklas Dorsch stond in de basis en speelde 75 minuten mee.