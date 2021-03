Olympische Spelen Tokio: Fakkeltocht olympische vlam van start in Fukushima

De fakkeltocht van de olympische vlam door Japan is donderdag gestart in Fukushima (noordoosten). Dat gebeurde wegens de coronapandemie met een miniem publiek.

De vlam werd donderdagochtend aangestoken in het sportcomplex J-Village, dat als basis fungeerde voor de reddingsoperaties na de nucleaire ramp van 11 maart 2011, na een aardbeving en tsunami. De voorzitster van de Olympische Spelen van Tokio, Seiko Hashimoto, zei te hopen dat de olympische vlam “een lichtstraal zou zijn aan het einde van de duisternis”. “Deze kleine vlam heeft de hoop nooit verloren en wachtte op deze dag zoals een kersenbloesem op het moment van bloei.”

Het is de bedoeling dat de vlam via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli in Tokio aankomt.

Foto: REUTERS

