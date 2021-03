Proximus joint venture Fiberklaar pompt 2,5 miljard in Vlaams glasvezelnetwerk voor sneller internet

Fiberklaar, zo is de naam van de eerder aangekondigde joint venture van telecomoperator Proximus en het Zweedse EQT Infrastructure. Het bedrijf moet tegen 2028 anderhalf miljoen Vlaamse huizen van snelle glasvezelverbindingen voorzien. Er is daarbij sprake van een investering van meer dan 2,5 miljard euro, meldt Fiberklaar donderdag.

De Europese mededingingsautoriteit zette woensdag het licht op groen voor Fiberklaar. Het bedrijf zal een open netwerk aanleggen, het is met andere woorden niet exclusief voor Proximus. De joint venture schat dat meer dan 2,5 miljard euro naar de technische uitrol en operationele kosten zal gaan.

“Het is onze missie om Vlaanderen op 7 jaar tijd fiberklaar te maken en zo de achterstand op andere Europese landen in te halen”, zegt CEO Rik Missault in een persbericht. Hij werkte jarenlang bij telefoontechnologiebedrijf Alcatel en opvolger Alcatel-Lucent. Het glasvezelnetwerk moet sneller internetverkeer mogelijk maken in tijden van streamingplatformen en toenemend thuiswerk.

Fiberklaar wil dit jaar al in een tiental steden en gemeenten de werken aanvatten. De eerste namen wil het bedrijf volgende maand wereldkundig maken.