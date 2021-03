Virginia eerste staat in zuiden van VS die doodstraf afschaft

Virginia heeft woensdag de doodstraf afgeschaft, een symbolische beslissing voor de staat die het recordaantal executies (1.391) uitgevoerd heeft uit de Amerikaanse geschiedenis. Virginia wordt daarmee de eerste zuidelijke Amerikaanse staat die de doodstraf afschaft.

“Vandaag is er geen plaats voor de doodstraf in deze staat, in het zuiden en in dit land”, aldus de Democratische gouverneur Ralph Northam tijdens een ceremonie in de gevangenis van Greensville, waar tot dusver de terechtstellingen plaatsvonden. De afschaffing is volgens de gouverneur “goed en juist”.

Hij verwees naar de zaak van Earl Washington, een gehandicapte man die in 1984 tot de doodstraf veroordeeld werd en wiens executie pas negen dagen voor de geplande datum opgeschort werd. De man werd in 2000 vrijgesproken.

“Het systeem heeft toegelaten dat een onschuldige veroordeeld werd voor moord. En als mijnheer Washington de enige persoon was die, naar ons weten, gered is kunnen worden van de doodstraf in Virginia, kunnen we dan zeker zijn dat er niet nog anderen waren?”, aldus de gouverneur. Virginia vervoegt 22 andere Amerikaanse staten waar de doodstraf afgeschaft werd.

