Overstromingen in Australische staat New South Wales: 20.000 geëvacueerden nog vast

In de Australische staat New South Wales kunnen donderdag ongeveer 20.000 mensen nog steeds niet naar huis, na hun evacuatie wegens overstromingen.

Na dagen van zware regenval verscheen een blauwe hemel boven delen van de staat op woensdag. De autoriteiten waarschuwden wel dat sommige gebieden nog steeds risico liepen op overstromingen.

Volgens deelstaatpremier Gladys Berejiklian zou het waterpeil in de meeste rivieren in de staat, behalve rond Grafton, opnieuw afnemen. In overstroomde delen zijn er wel nog steeds gevaarlijk sterke stromingen, aldus de premier. Bovendien bevinden zich veel puin en objecten in het water, en kan het vuile water infecties veroorzaken.

Woensdag konden ongeveer 3.000 mensen opnieuw naar huis, maar 20.000 zijn nog steeds geëvacueerd. Bovendien zijn tienduizenden mensen nog steeds gewaarschuwd dat ze mogelijk moeten evacueren, zei Berejiklian.

Veel regio’s staan nog steeds onder water en de autoriteiten moeten nagaan of de wegen veilig zijn en of de bruggen voertuigen kunnen dragen. Pas dan kan het licht op groen gezet worden voor de terugkeer, zei de deelstaatpremier nog.

Twee mannen gestorven in wagens

In Glenorie, Sydney in New South Wales is woensdag een man omgekomen in de overstromingen, nadat hij op de eerste dag van zijn nieuwe werk in zijn wagen vast kwam te zitten in het water. Volgens lokale media probeerde de 25-jarige zich nog te bevrijden en had hij een telefoongesprek van 44 minuten met de hulpdiensten, maar die konden hem pas uren later lokaliseren. Duikers vonden zijn lichaam uiteindelijk in zijn huurwagen, 6 meter onder water. De politie onderzoekt of de elektronica in de wagen het lieten afweten, waardoor de jongeman opgesloten raakte.

In de naburige staat Queensland is ook een dode gevallen. Daar werd woensdag het lichaam van een 38-jarige man in een wagen gevonden die ondersteboven in een beek lag in de buurt van de Gold Coast. Hij was toen al twee dagen vermist.