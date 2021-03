Chiptekort treft ook Vlaamse ­industriële machinebouwers

Niet alleen de autosector – met Volvo Trucks dat dinsdag aan de alarmbel trok – lijdt onder de toenemende schaarste aan chips en elektronische onderdelen. Ook de Vlaamse machinebouwers vrezen dat hun productie de komende weken en maanden in het gedrang komt. Dat schrijft de krant De Tijd donderdag op basis van een rondvraag van de krant bij bedrijven uit de sector.

“Houdt de schaarste aan, dan moeten we mensen op economische werkloosheid sturen”, reageert Agoria, de sectorfederatie van de tech­nologische industrie. De oorzaak is te vinden in de sterke toename van de vraag naar consumentenelektronica, zoals smartphones, pc’s en spelconsoles.

Veel oplossingen zijn er volgens kenners op korte termijn niet. “We schuimen wereldwijd de markt af en schrapen bij elkaar wat we kunnen vinden”, zegt Charles Beauduin, de CEO van de weefmachinebouwer Van de Wiele. De chips die nog wel te krijgen zijn – onder meer bij speculatieve chipmakelaars – zijn duurder. Er is sprake van prijsstijgingen tot 12 procent.