Man opgepakt die met vijf vuurwapens Amerikaanse supermarkt binnenstapt

In de Amerikaanse stad Atlanta, in de staat Georgia, is een man opgepakt die met vuurwapens een supermarkt was binnengestapt. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN.

Volgens een ooggetuige stapte de man de Publix-winkel binnen en droeg hij daarbij openlijk een vuurwapen. De man ging er het toilet binnen. De ooggetuige verwittigde het winkelmanagement en de politie, aldus CNN.

De agenten pakten de man onmiddellijk op toen die het toilet verliet. Ze vonden vijf vuurwapens, twee lange geweren en drie pistolen, en lichaamsbescherming, aldus de politie van Atlanta, geciteerd door de zender.

Het incident gebeurde slechts twee dagen na een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Boulder, waarbij tien mensen werden gedood. Ook in de omgeving van Atlanta zijn vorige week acht mensen doodgeschoten bij een reeks schietpartijen in drie massagesalons.