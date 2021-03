Nieuw schandaal rond gouverneur van New York: speciaal VIP-testprogramma voor familie en vrienden?

Een nieuwe dag, een nieuw schandaal rond Andrew Cuomo: de geplaagde gouverneur van New York zou familieleden een voorkeursbehandeling hebben gegeven bij toegang tot een testprogramma op het coronavirus. Dat meldt de Washington Post.

De Democraat Andrew Cuomo (63) staat al langer onder druk om op te stappen: er zijn niet alleen de beschuldigingen van seksuele intimidatie door minstens acht vrouwen, zijn kabinet zou ook bewust het aantal overlijdens door Covid-19 in rusthuizen geminimaliseerd hebben. Daar komt nu een nieuw schandaal bovenop: drie bronnen van de Washington Post melden dat een topdokter in dienst van de staat huisbezoeken bracht aan familieleden of vrienden van de gouverneur om tests op het coronavirus uit te voeren.

Het VIP-programma werd in maart opgezet: teams van twee verpleegsters zouden naar de penthouses in New York City of de buitenverblijven in de dure Hamptons-buitenwijk van tientallen familieleden en vrienden van Cuomo gestuurd zijn. De meest opvallende naam in het dossier is die van Chris Cuomo, de broer van de gouverneur en een bekend journalist bij televisiezender CNN.“We noemden hen ‘specials’”, aldus een bron van de Washington Post.

Schijn van geheimzinnigheid

Die tests zouden vervolgens – door politieagenten van de staat – met spoed zijn overgebracht naar een laboratorium van de staat, waar ze prioritair verwerkt zouden zijn. Medewerkers in dat labo zouden ook verplicht overuren hebben moeten presteren om de tests van familieleden van Cuomo te verwerken. De stalen werden omgeven door een schijn van geheimzinnigheid: ze werden enkel gekenmerkt door initialen of door cijfercombinaties.

Het nieuws lokt verontwaardiging uit in New York: de staat werd in het begin van de coronapandemie in de Verenigde Staten bijzonder zwaar getroffen. Er was een schrijnend gebrek aan middelen zoals tests: het labo in kwestie kon in die periode bijvoorbeeld maar enkele honderden tests per dag verwerken, voor een staat met 19 miljoen inwoners.

“Poging om geschiedenis te herschrijven”

“We moeten oneerlijke pogingen om de geschiedenis te herschrijven vermijden”, reageert een woordvoerder van Cuomo op de beschuldigingen. “In het begin van de pandemie lag de nadruk zwaar op contact tracing. Toen deden we er alles aan om mensen getest te krijgen. Dat ging in sommige gevallen om huisbezoeken bij mensen waarvan het vermoeden bestond dat ze waren blootgesteld aan Covid-19, om zo nieuwe besmettingen te vermijden. Het ging om gewone burgers, waaronder inderdaad politici, journalisten, ambtenaren en hun families.”