Een lawine aan ontslagen? Hier kiezen ze voor een drastische maatregel (met achterpoortje): één nieuwe trainer per voetbalclub

De Braziliaanse voetbalbond is het groot aantal trainersontslagen in de Campeonato Brasileiro Série A zo beu dat het drastische maatregelen oplegt. Er komen zowaar quota.

In het Zuid-Amerikaanse land ligt de competitie momenteel stil. Op 29 mei start het nieuwe seizoen, met Flamengo als titelverdediger. De voetbalbond hoopt dat er dan een pak minder ontslagen vallen aangezien er tijdens 2020-2021 liefst 27 trainers op straat werden gezet. Slechts drie van de twintig ploegen deden het seizoen uit met de trainer waarmee ze gestart waren. En de vier ploegen die degradeerden, stelden minstens drie trainers te werk.

Dat circus moet dringend een stoppen, vinden ze in Brazilië. De voetbalbond is dan ook met een drastisch plan op de proppen gekomen. Clubs mogen slechts één keer per seizoen een trainer ontslaan en een nieuwe van buiten de club aanstellen. Coaches zelf mogen ook niet langer van de ene naar de andere club ‘hoppen’. Ze mogen slechts twee ploegen per seizoen trainen.

Foto: AFP

Achterpoortje

Als een club toch meer dan één trainer op straat zet, moet het iemand aanstellen die al minstens zes maanden bij de club actief is. Er is wel een achterpoortje. Braziliaanse clubs zijn vrij om iemand extern aan te werven als de trainer zelf opstapt.

“Dit is een grote stap in de goeie richting voor het Braziliaanse voetbal”, aldus bondspreses Rogerio Caboclo. “Zowel voor clubs als voor trainers. Het zorgt voor een meer volwassen relatie tussen beiden en voor langer en constanter werk. Dit is het einde van de stoelendans der coaches.”