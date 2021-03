Gezondheid Navalny “bevredigend”, zegt Russisch gevangeniswezen

De gezondheid van de in een strafkamp gevangenzittende Kremlincriticus Aleksej Navalny is “bevredigend”. Dat heeft het Russische gevangeniswezen donderdag gezegd. Een dag eerder hadden vertrouwelingen van Navalny gemeld dat zijn gezondheidstoestand er merkbaar op is achteruitgegaan.

“Op 24 maart werden er op vraag van de gedetineerden medische onderzoeken uitgevoerd”, luidt het. De gezondheid van Navalny zou daarbij zijn beschreven als “stabiel en bevredigend”.

Na een moordaanslag met het zenuwgas novitsjok kreeg Navalny een behandeling in Duitsland. Toen hij op 17 januari in Moskou terugkeerde, werd hij meteen gearresteerd. Kort daarop veroordeelde een rechtbank hem tot een celstaf van 2,5 jaar omdat hij de voorwaarden in een andere strafzaak niet zou nageleefd. Hij zit die straf nu uit in een strafkolonie in Pokrov, zowat 100 kilometer ten oosten van Moskou.