Suezkanaal nog steeds geblokkeerd door vastgelopen schip

Het Egyptische Suezkanaal – één van de belangrijkste vaarroutes voor de wereldhandel – is donderdag nog steeds geblokkeerd door een vastgelopen schip.

De Ever Given - een gigantisch containerschip van meer dan 220.000 ton en 400 meter lang - liep dinsdagnacht vast in het Suezkanaal, en blokkeert sindsdien de scheepvaartroute tussen Europa en Azië. Vele tientallen schepen liggen aan beide kanten van het Suezkanaal te wachten tot het schip kan worden gesleept. Verwacht wordt dat er nog enige dagen hinder kan zijn voor de scheepvaart.

