Noa Lang meteen Man van de Match bij Jong Oranje op EK: “Ik kan hier beslissend zijn”

Noa Lang werd woensdag in de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap van Jong Oranje tegen Jong Roemenië (1-1) uitgeroepen tot man van de wedstrijd, maar daar had hij weinig aan. De aanvaller van Club Brugge was net als zijn ploeggenoten teleurgesteld in de start van het toernooi.

“We begonnen goed aan de wedstrijd. We kwamen vrij snel op 1-0 en in principe was er niets aan de hand”, aldus Lang, die in oktober Ajax verliet voor het Belgische avontuur. “Toen zij kort daarna de 1-1 maakten, leek het wel of we in de war raakten. We waren het kwijt. Er kwam iets in het team van: we moeten gaan uitkijken. Voor counters of wat dan ook. We zakten gewoon weg, vooral de tweede helft.”

Jong Oranje wist na de gelijkmaker, in de 20e minuut, nog maar weinig kansen te creëren. Daarvoor was de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi nog wel dreigend, vooral uit dode spelmomenten. “We waren vooral heel slordig in balbezit en maakten veel foute keuzes. Af en toe speelden we te gehaast of was het baltempo juist te laag”, aldus Lang, die doelman Kjell Scherpen dankbaar was voor zijn twee reddingen in de slotfase. “We moeten eerlijk zijn, op het einde heeft Roemenië de grootste kansen gehad. Het is dat Kjell een paar ballen heel goed pakt, anders kun je de wedstrijd ook nog verliezen.”

Veel ogen zijn bij het EK gericht op Lang, die bij Club Brugge al snel uitgroeide tot een van de smaakmakers. “Ze proberen kort op me te zitten, met kleine trapjes hier en daar”, zei hij na het openingsduel. “Ik heb wel het gevoel dat ik een speler ben die het verschil kan maken en beslissend kan zijn. Dat is vandaag niet echt gelukt, al ben ik wel een paar keer dreigend geweest.”

Jong Duitsland won in dezelfde poule met 3-0 van Jong Hongarije. Zaterdag staan Nederland en Duitsland tegenover elkaar. “1-1 is natuurlijk jammer, maar we moeten ook niet doen alsof het nu klaar is. We moeten de focus houden, deze wedstrijd goed nabespreken en weer aan de slag gaan. Er is niets aan de hand”, aldus Lang, die in de slotfase wat vermoeid was, kramp kreeg en werd vervangen door Brian Brobbey. Vorige maand werd de jeugdinternational getroffen door het coronavirus, waar hij inmiddels weer van hersteld is.

Bij Duitsland opende Anderlecht-huurling Lukas Nmecha na 61 minuten de score. Ridle Baku (66. en 73.) dikte even later met twee doelpunten verder aan tot 3-0, waardoor de topfavoriet op een geslaagde toernooistart kan terugblikken.