Kind en Gezin roept op: “Hou kinderen zoveel als mogelijk thuis uit crèche”

Kind en Gezin, dat toeziet op de goede werking van crèches in Vlaanderen, roept ouders op om hun kinderen “indien mogelijk” zoveel als mogelijk thuis op te vangen. “We moeten het grote geheel in de gaten blijven houden, en ervoor zorgen dat de crèches ook op lange termijn open kunnen blíjven”, aldus Kind en Gezin-woordvoerder Nele Wouters.

Voor alle duidelijkheid: de crèches zijn en blijven open tijdens de zogenaamde ‘paaspauze’. “Maar gezien de stijgende coronacijfers in de hele maatschappij, willen we zoveel als mogelijk vermijden dat besmettingen daar worden doorgegeven, of dat het personeel er in groten getale uitvalt”, aldus Wouters. “Daarom vragen we ouders om indien mogelijk hun kinderen thuis op te vangen, of zelfs enkele uren minder naar de crèche te brengen. Met de nadruk op ‘indien mogelijk’: als beide ouders bijvoorbeeld thuiswerken, of technisch werkloos zijn.”

“Alles om het personeel in de crèches wat ademruimte te geven”, klinkt het. “Want we moeten het grote geheel in de gaten blijven houden: we willen ervoor zorgen dat de crèches ook op lange termijn open blijven, zodat mensen met cruciale beroepen – bijvoorbeeld in de zorg of in de voedselsector – erop kunnen blijven rekenen voor opvang van hun kinderen.”

Oproep

Kind en Gezin verspreidt die oproep donderdag ook via sociale media. “Werk je thuis en kan je dat niet combineren met de opvang van je kind? Dan is het normaal dat je beroep doet op kinderopvang. Lukt het om minder vaak gebruik te maken van de opvang, doe dit dan zeker. Je betaalt enkel de dagen dat je kind naar de opvang gaat”, staat te lezen in een mededeling op Facebook.

Ook de crèches zelf wordt gevraagd om dat verzoek via e-mail naar de ouders zelf te richten. Kind en Gezin begrijpt dat dit voor veel ouders een moeilijke boodschap is en dat thuiswerken met een baby of peuter niet evident is. De crèches wordt daarom ook gevraagd om goed in dialoog te gaan met de ouders. Kind en Gezin benadrukt wel dat opvang door vrienden of familie die tot een risicogroep behoren geen veilig alternatief is.