Colruyt wil promojagers binnenhalen met grote kortingen

Supermarktketen Colruyt lanceert ‘Deals!’, een onlinepromoplatform waar klanten grote volumes kunnen aankopen aan grote kortingen. Colruyt wil zo promojagers lokken, die nu nog vooral op buitenlandse webshops actief zijn.

Op ‘Deals!’ zullen klanten bijvoorbeeld in één keer acht pakken vaatwastabletten kunnen aankopen aan een grote korting. Vaatwastabletten zijn een typisch product voor prijsgevoelige consumenten, die vaak per tablet gaan rekenen. Colruyt legde dan ook zijn oor te luisteren bij Facebook-groepen, om precies te weten hoe zo’n ‘deal-hunters’ te werk gaan.

Op het onlinepromoplatform zullen dan ook vooral huishoud- en onderhoudsproducten worden aangeboden, net als persoonlijke verzorgingsproducten. Denk aan wasmiddelen, tandpasta, scheermesjes en dergelijke. Er zal geen voeding worden aangeboden.

Het is de bedoeling wekelijks een tiental nieuwe volumepromo’s aan te bieden. Het gaat om A-merken, er wordt gewerkt met het ‘op is op’-principe en het aanbod is beperkt tot één deal per klant. Het is dus niet de bedoeling dat nachtwinkels en opkopers alles aankopen.

‘Deals!’ zal worden beheerd door Collect&Go, de onlineboodschappendienst van de groep. De aankopen worden aan huis geleverd.