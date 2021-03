“Aantal jongeren in financiële moeilijkheden op jaar tijd met derde toegenomen”

61 procent van de jongeren zegt vandaag financiële moeilijkheden te ervaren, bij één op de vijf gaat het zelfs over zware financiële problemen. Dat blijkt uit een bevraging van bankenfederatie Febelfin. In een gelijkaardige bevraging een jaar geleden gaf 45 procent van de jongeren nog aan in financiële moeilijkheden te zitten, en 13 procent had het over zware financiële problemen.

Een derde van de jongeren zegt regelmatig bang te zijn dat hun bankkaart geweigerd zal worden, en ruim meer dan de helft (57 procent) zegt niet of onvoldoende te kunnen sparen.

Ongeveer de helft van de jongeren ligt daardoor vandaag wakker over zijn of haar financiële toestand. Jongeren die minder goed op de hoogte zijn van financiële zaken, houden zich minder graag bezig met geldkwesties én ze hebben vaker geldproblemen, blijkt ook uit het onderzoek. Die vicieuze cirkel kan enkel doorbroken worden door het verhogen van financiële kennis bij jongeren - een nagel waar Febelfin al langer op slaat.

Tijdens de coronacrisis is die kennis verhogen nog belangrijker, zegt de bankenkoepel. Tijdens de Week van het Geld, die deze week loopt, wordt deze financiële educatie in de kijker geplaatst. Er zijn verschillende activiteiten in het onderwijs, zoals de geldquiz van Wikifin en Febelfin.