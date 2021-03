Tien personen opgepakt in heel het land na onderzoek naar drugssmokkel

Bij een drugsonderzoek van de federale gerechtelijke politie van Namen zijn in totaal tien personen opgepakt op verschillende locaties in heel het land. De speurders troffen in totaal 5.500 planten aan. De bal ging aan het rollen toen de politie een vermoedelijke cannabisplantage in Philippeville op het spoor kwam, zo laten de politiedienst en het parket van Namen donderdag weten.

Eind vorig jaar kregen de speurders de plantage in Philippeville in het vizier. Uit het onderzoek bleek dat vermoedelijk verschillende Albanees-sprekende families uit de regio Brussel, maar ook uit Aalst en Erpe-Mere betrokken waren, dixit het parket. Die spreekt van een criminele organisatie in familiaal verband. Het onderzoek wees ook naar vier andere plantages, in Gerpinnes, ‘s-Gravenbrakel en La Louvière in Henegouwen, alsook in Grimbergen in de Vlaamse rand.

Op 20 maart viel de lokale politie binnen in Gerpinnes, die vond er 900 planten. Op 21 en 22 maart volgde een grootschalige operatie van verschillende politiediensten, de speciale eenheden van de federale politie incluis. Er waren negen huiszoekingen in Aalst, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen), ‘s-Gravenbrakel, La Louvière, Quaregnon (Henegouwen), Philippeville, Grimbergen en ook Jette en Etterbeek in Brussel. Alles samen waren dan meer dan 80 agenten betrokken.

Finaal zijn tien mensen ingerekend en namen de speurders ook drugs en geld in beslag. In Aalst was er sprake van een grote som geld. Daar klisten de speurders twee mannen van 22 en 26. In Grimbergen ging het om mannen van 19 en 37 jaar oud. In Etterbeek troffen de agenten ook 2 kilogram cocaïne aan.

De onderzoeksrechter hield de tien maandag aan. Ze zijn naar verschillende gevangenissen gebracht. Woensdag werden nog twee anderen voor de onderzoeksrechter geleid, zij werden vrijgelaten.