Gezichtsverlies voor blauw-zwart? “Club Brugge blaast beursgang af”

Club Brugge trekt voorlopig dan toch niet naar de beurs. Dat meldt De Tijd.

De intekenperiode voor de aandelen van de Belgische landskampioen liep donderdag om 10u00 af. Het was de bedoeling dat blauw-zwart vrijdag haar intrede zou doen op de beurs in Brussel, maar zover komt het niet aldus De Tijd.

Volgens de krant waren er signalen dat de operatie niet van een leien dakje liep. Het hele dossier zou voor beleggers niet zo interessant geweest zijn, onder andere door de afwezigheid van een groot project. Bovendien werden er ook geen nieuwe aandelen te koop aangeboden.

De Beursgang miste een wervend project zoals een nieuw stadion of een andere reden om supporters te overtuigen. De indruk leefde dat de operatie vooral de financiële belangen van het huidig bewind moest veiligstellen. #ClubBrugge — Bart Lagae (@BartLagae) March 25, 2021

“Het was veel aantrekkelijker geweest als er deels nieuwe aandelen verkocht zouden worden. Dat zou voor beleggers een heel ander verhaal geweest zijn”, zeggen meerdere waarnemers. Het ging hier echter om de verkoop van bestaande aandelen die nu in handen zijn van Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke. Zij zouden met hun investeringsvehikel Grizzly Sports NV wel de grootste aandeelhouder blijven.

Het is voorlopig onduidelijk of de beursgang van Club Brugge definitief van de baan is of het om een uitstel gaat. De Belgische landskampioen ging normaal gezien met een waarde van 229 miljoen euro de beurs op. Zo’n 30 procent van de aandelen werden te koop aangeboden aan een prijs tussen de 17,5 euro en 22,5 euro. Goed voor een totale som van 75 miljoen euro.

