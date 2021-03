Wilmès zit samen met Amerikaanse buitenlandminister Blinken: “Uitdagingen van deze tijd moeten we samen aanpakken”

Enkel door samen te werken en de krachten te bundelen kan de wereld de vele uitdagingen van deze tijd, zoals de pandemie, de klimaatverandering of terrorisme, aanpakken. Dat was de gezamenlijke boodschap van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) en haar Amerikaanse ambtgenoot Anthony Blinken, na hun werkvergadering donderdagvoormiddag in het Egmontpaleis.

Blinken was dinsdag in ons land aangekomen voor de NAVO-top, zijn eerste bezoek aan ons land. Wilmès wees erop dat hij twee drukke dagen achter de rug heeft, en donderdag volgde dus nog een vergadering van een uur met Wilmès. In een kort perspunt na afloop verwelkomde Wilmès “de hernieuwde dialoog” met de Amerikanen. “We zijn enthousiast om samen te werken met de Verenigde Staten, binnen de NAVO en de andere internationale instellingen”, zei Wilmès.

Die samenwerking zal nodig zijn, beaamde Blinken. “De uitdagingen waarmee de hele wereld te maken krijgt, zoals de pandemie, het klimaat, opkomende technologieën of het nog overblijvende terrorisme, tonen aan dat we niet zonder samenwerking kunnen. Al die uitdagingen hebben impact op de levens van onze burgers, en geen enkel land kan dat alleen aan.”

De focus van Blinkens eerste bezoek aan ons land en de NAVO was “de Amerikaanse vastberadenheid tonen om de allianties en partnerschappen nieuw leven in te blazen”, zei de Amerikaanse minister. Essentieel daartoe is “ruim op tijd en vaak” te overleggen met de partners. “Dat betekent veel praten, zoals we sowieso doen, maar ook luisteren, zoals hier vandaag”, zei Blinken.

Wilmès beklemtoonde ook de “bijzonder indrukwekkende” economische banden tussen België en de Verenigde Staten. “Ik kijk uit naar onze handelsmissie naar de oostkust, in oktober”, aldus de MR-vicepremier.