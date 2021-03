Nog even maartse buien trotseren: vanaf volgende week krijgen we lenteweer

Er valt donderdagnamiddag nog wat lichte regen. Vrijdag wordt het even zachter en krijgen we soms zon. Zaterdag trekken maartse buien over ons land. Vanaf zondag wordt het geleidelijk zachter en begin volgende week verwacht het KMI lenteweer.

De weersverwachtingen voor donderdag. Foto: KMI

Donderdagnamiddag is er nog lichte regen, en enkele buien verplaatsen zich van het centrum naar het oosten om het land donderdagavond te verlaten. Opklaringen over het westen breiden zich uit naar het centrum. De maxima schommelen tussen 8 graden op de Ardense hoogten en 13 graden in Vlaanderen.

Donderdagnacht wordt het tijdelijk droger met brede opklaringen. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe in het noordwesten van het land met in de kuststreek kans op wat regen.

Morgen

Vrijdag blijft het weer zacht met soms zon. In de namiddag wordt het zwaarbewolkt en op het einde van de dag bereikt een regenzone het westen van het land. De maxima schommelen tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en 13 tot 15 graden in de andere streken.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag trekt een regenzone van west naar oost over het land. Aan de achterzijde stroomt er frissere onstabiele maritiem polaire lucht binnen vanaf de kust.

Weekend

Zaterdag bepaalt maritiem onstabiele en frissere lucht ons weer. Het KMI verwacht opklaringen en stapelwolken met soms intense buien of maartse buien, eventueel vergezeld van enkele donderslagen (vooral dan in het noorden en het oosten van het land). In de Ardennen valt de neerslag onder de vorm van smeltende sneeuw of sneeuw. In de namiddag wordt het droger vanaf het westen met meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 3 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 8 en 10 graden elders.

Zondag is het meestal droog en gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. De opklaringen zijn wat breder in het zuidoosten. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in het centrum.

Volgende week

Maandag zijn er op sommige plaatsen aanvankelijk nog vrij veel wolkenvelden. Daarna worden de opklaringen breder. Het wordt ook zachter dan de voorbije dagen met maxima van 14 graden op de Ardense hoogten en 18 à 19 graden in Vlaanderen.

Dinsdag is het zonnig en zeer zacht met maxima van 17 tot 19 graden in de Ardennen en van 19 tot 21 graden in de andere streken van het binnenland. Door een zeebries zouden de temperaturen niet hoger kunnen klimmen dan 16 à 17 graden aan de kust.

Woensdag zou het nog vrij zonnig zijn aan de voorzijde van een storing die ons land zou bereiken in de loop van de avond. Maxima rond 19 of 20 graden in Vlaanderen.