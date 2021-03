Druggebruik bij bejaarden steeds groter probleem: “Stille epidemie”

Druggebruik bij 65-plussers wordt een steeds groter probleem. Het Internationale Comité van Toezicht op Verdovende Middelen, dat deel uitmaakt van de Verenigde Naties, spreekt in een jaarrapport over een “stille epidemie”.

Het INCB pleit ervoor om meer gegevens te verzamelen en meer onderzoek te doen naar het fenomeen, zeker in het licht van de vergrijzing van de wereldbevolking. “Wetenschappers hebben de neiging gehad om het gebruik van verdovende middelen bij 65-plussers te ontkennen”, luidt het.

Er is zelfs geen consensus over de definitie van de term “bejaard”. Experts wijzen erop dat het verouderingsproces 15 jaar vroeger begint bij mensen met problemen met druggebruik. Maar los van allerlei criteria, tonen de beschikbare gegevens een “alarmerende trend”, aldus het INCB.

In de Verenigde Staten is het druggebruik bij 65-plussers de voorbije jaren verdrievoudigd. In Japan krijgen bejaarden dan weer op een “onevenredige” manier slaapmiddelen en geneesmiddelen tegen de angst voorgeschreven.

Volgens het INCB is ook “polymedicatie” een groeiend probleem. Dat komt overeen met het nemen van minstens vijf geneesmiddelen (op voorschrift of in vrije verkoop) of soorten onwettige drugs per dag. Het zadelt ouderen met allerlei fysieke en mentale gezondheidsproblemen op. Overdosissen geven zelfs het risico op overlijden. Bejaarden vallen in zo’n gevallen ook vaker, hebben meer verkeersongevallen en hebben meer moeite om dagelijkse taken uit te voeren.