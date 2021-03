Amerikaanse zender maakt film over ‘Megxit’

Het vertrek van prins Harry en zijn vrouw Meghan uit het Britse koningshuis zal verfilmd worden. Dat heeft de Amerikaanse tv-zender Lifetime Television aangekondigd. De film, die ‘Harry & Meghan: Escaping the Palace’ zal heten, wordt het laatste deel in een trilogie over het paar. Eerder verschenen bij dezelfde zender al ‘Harry & Meghan: A Royal Romance’ (2018) en ‘Harry & Meghan: Becoming Royal’ (2019).

‘Escaping the Palace’ zou volgens de persmededeling “onthullen wat zich daadwerkelijk in Buckingham Palace heeft afgespeeld en wat Harry en Meghan ertoe dreef om alles achter zich te laten om een toekomst voor hen en hun zoon Archie uit te bouwen”. De verfilming zou in de herfst in première gaan.

Harry en Meghan trokken zich vorig jaar terug uit de Britse koninklijke familie. Ze beklaagden zich onder meer over oneerlijke berichtgeving en inbreuken op hun privacy door de Britse roddelpers. Eerder dit jaar gaf het koppel een opzienbarend interview, waarin ze het Britse koningshuis onder meer beschuldigden van racisme. Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle leven intussen met hun zoon Archie in Santa Barbara in Californië. In de zomer verwacht het paar een meisje.