Twee minderjarige broers verdacht van moord op 14-jarig Nederlands meisje

De twee Nederlandse minderjarige broers die vastzitten op verdenking van de moord of doodslag op Lotte, een 14-jarig meisje uit Almelo, hebben op een bepaald moment allebei een relatie met haar gehad. Dat meldt RTV Oost. Volgens het Nederlandse gerecht is het aannemelijk dat het meisje door verdrinking om het leven kwam.

Het lichaam van Lotte werd op 10 januari gevonden in een sloot langs een bedrijventerrein aan de rand van Almelo. Volgens bronnen zou sprake zijn geweest van “een ruzie in de relationele sfeer”. Beide broers hadden kort na elkaar een verhouding met het meisje. Nadat Lotte die middag met de twee broers had afgesproken, zou onenigheid zijn ontstaan.

Wat er na de ruzie is gebeurd, hoe Lotte in het water terecht kon komen, en waarover de ruzie ging, probeert de Nederlandse politie op dit moment nog te achterhalen. Op enig moment werd ook de vader van de jongens opgebeld, waarna de drie de politie inschakelden. Zij gingen vervolgens naar huis. Daar werden ze aangehouden.

De doodsoorzaak van Lotte wordt mogelijk nooit helemaal precies duidelijk, maar de kans is groot dat ze door verdrinking om het leven is gekomen. Een andere optie is dat ze is bezweken aan een combinatie van verdrinking, het letsel dat ze bij de ruzie opliep en onderkoeling, schrijft RTV Oost op basis van forensisch onderzoek.

De broers blijven voorlopig in hechtenis zitten, bepaalde de rechtbank in Overijssel. Hun zaak wordt achter gesloten deuren behandeld, omdat beiden op moment van Lottes dood minderjarig waren.