Sebastiaan Bornauw na zijn kunstmatige coma: “Als je wakker wordt en geïntubeerd bent, heb je snel door dat er iets niet klopt”

Wie hem donderdag voor de camera van zijn computer zag zitten, zou het niet gezegd hebben, maar een dikke maand geleden keek Sebastiaan Bornauw de dood nog in de ogen. Bij een operatie aan de rug reageerde de verdediger van FC Köln slecht op de verdoving, waarna hij 24 uur in een kunstmatige coma lag. Voor het eerst praat hij over het voorval met de Belgische pers. “Ik ben vooral ongerust geweest voor mijn familie.”

“Eigenlijk moest ik geen risicovolle operatie ondergaan, normaal zou ik de dag zelf al opnieuw naar huis mogen”, vertelt Bornauw via Zoom. “Er moest gewoon een stuk bot worden weggehaald uit mijn rug. Ik heb een zware reactie gemaakt op de verdoving, waardoor ik enorm veel koorts ben beginnen maken. De dokters hebben gelukkig snel gehandeld en hebben besloten om mij in een kunstmatige coma te leggen.”

Van die coma herinnert Bornauw zich nog weinig. “Toen ik wakker werd, was ik nogal versuft. Maar als je ziet dat je geïntubeerd bent, heb je vrij snel door dat er iets niet klopt. Daarna heb ik mijn vriendin te zien gekregen en heeft zij me alles uitgelegd. Dat was wel even emotioneel, maar ik probeer er eerlijk gezegd niet te veel over na te denken. Het ergste vond ik het eigenlijk voor mijn familie. Als je te horen krijgt dat je vriend of je zoon in coma ligt, is het volgens mij wel logisch dat je daar even van schrikt.”

Rode Duivels

Anderhalve week na zijn heftige reactie moest Bornauw al opnieuw de operatietafel op. Deze keer voor echt. “Misschien was ik voor die tweede keer wel iets nerveuzer. Maar de dokters hadden mij gerustgesteld en hebben mij duidelijk gemaakt dat ze nu wisten wat het probleem was. Echt bang was ik dus niet.”

Door zijn blessure kon Bornauw vorige week door Roberto Martinez logischerwijs niet worden opgeroepen voor de Rode Duivels. “Dat is natuurlijk jammer, want uiteraard had ik mij graag getoond aan de bondscoach. Maar ik probeer toch vooral het positieve van de zaak in te zien. Ik ben bijvoorbeeld héél blij dat dit nu aan het licht is gekomen. Ik ben heel dankbaar dat de dokters zo snel hebben gehandeld en ik ben vooral blij dat ik amper neveneffecten ondervind. De eerste vijf à zes dagen na de operatie had ik het nog wel lastig, maar ondertussen ben ik al opnieuw aan het trainen. Of ik volgend weekend al fit zal zijn, zal eigenlijk vooral afhangen van hoe goed het al gaat met mijn rug.”