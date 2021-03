Fans Rode Duivels en Red Flames krijgen een nieuwe roepnaam

De officiële fanclub van onze nationale elftallen 1895 viert donderdag haar 10-jarig jubileum. Een gebeurtenis die de Koninklijke Belgische Voetbalbond niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan en het moment om de nieuwe naam van de 1895-leden te onthullen. Voortaan gaan zij door het leven als Belgian Red Insiders, het hart van het supporterslegioen. “Met het EK, de Nations League en het WK voor de Rode Duivels en het EK voor de Red Flames in het vooruitzicht willen we het komende anderhalf jaar doorgroeien tot een nog grotere supportersfamilie als Belgian Red Insiders”, zegt Tijs Cools, Fan Relationship Coordinator van de KBVB en het gezicht van 1895.

Flashback naar 25 maart 2011 in Wenen. De Rode Duivels verslaan Oostenrijk tijdens een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2012 met twee doelpunten van Axel Witsel. Op de tribunes voor het eerst sinds jaren meer dan 2.000 Belgische supporters die zijn meegereisd. Die massale aanwezigheid betekent het startschot van 1895, de officiële fanclub van de Belgische nationale elftallen. Tien jaar later zijn er 251 fanclubs - bijna ééntje onder elke kerktoren - verenigd onder de 1895-vlag en telt het supporterslegioen meer dan 6.000 geregistreerde leden.

“Toenmalig CEO Steven Martens heeft die avond aan Erik Reynaerts gevraagd om zijn schouders onder een nieuw supportersorgaan te zetten. 1895, verwijzend naar het ontstaan van de KBVB, was geboren. Twee jaar later stonden we al met 10.000 supporters in Glasgow om onze Rode Duivels aan te moedigen en als founding father heeft Erik datzelfde jaar onder meer het Fan Board als adviesraad opgericht. Jammer genoeg sloeg het noodlot toe tijdens EURO2016 vlak na de wedstrijd tegen Hongarije in Toulouse. Plots moesten we afscheid nemen van ons boegbeeld Erik, maar hij zit nog altijd in onze harten.”

Foto: BELGA

Nieuwe roepnaam

Dankzij het succes van de nationale elftallen groeide 1895 de afgelopen tien jaar explosief. Intussen is het een organisatie die vele andere Europese landen inspireert om ook hun achterban te betrekken en te mobiliseren voor het voetbal. Naar aanleiding van de tiende verjaardag krijgen de leden een nieuwe roepnaam, de ‘Belgian Red Insiders’, gekozen door een panel van 250 trouwe fans.

“Onze nieuwe naam weerspiegelt dat wij de kern, zeg maar het hart, van het Belgische supporterslegioen zijn. Als Belgian Red Insiders willen we onze Rode Duivels naar een eerste prijs stuwen, onze Red Flames aanvuren tijdens het EK in Engeland en tegen eind 2022 één grote voetbalfamilie met heel veel nieuwe leden zijn. Via de nieuwe RBFA-app en onze nieuwsbrief zullen onze Red Insiders altijd op de eerste rij zitten en via het Fan Board zullen ze hun stem kunnen laten horen als trouwste supporters.”