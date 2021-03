Zelftesten voortaan te koop bij apothekers

Ze waren als het monster van Loch Ness: er werd veel over gepraat, maar niemand had ze ooit gezien. Maar nu zijn ze er toch: de zelftesten voor het coronavirus. De verkoop daarvan, die sinds maart 2020 verboden was, is sinds woensdag toegelaten voor verkoop in apotheken, met de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Staatsblad.