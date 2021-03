Aleksandar Mitrovic treedt met waanzinnig mooi doelpunt voor Servië in de voetsporen van Romelu Lukaku

Servië boekte woensdag een 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd van de WK-kwalificaties. Met dank aan Aleksandar Mitrovic.

De ex-spits van Anderlecht viel in en scoorde prompt twee keer, waaronder met een magistrale lob. ‘Mitrogol’ zit nu aan 38 goals voor zijn land en is daarmee gedeeld topschutter met Stjepan Bobek, zoals Romelu Lukaku dat is voor België. B

Bij zijn club Fulham trokken ze ongetwijfeld grote ogen. Mitrovic kon dit seizoen nog maar twee keer scoren in de Premier League. In september maakte de Serviër twee goals tegen Leeds.

De beelden: