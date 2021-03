Prins Harry heeft nu ook al een tweede job

Amper 48 uur nadat bekendraakte dat hij een nieuwe job had, kondigt de Britse prins Harry nu zelf aan dat hij er nog een tweede heeft ook. De hertog van Sussex gaat aan de slag bij het Aspen Institute, een bekende denktank uit de Verenigde Staten. Hij zal er zich inzetten tegen de “lawine aan misinformatie die op ons afkomt in de digitale wereld”.

Eerder deze week meldde het Britse Sky News dat prins Harry aan de slag ging als ‘chief impact officer’ bij BetterUp, een start-up gespecialiseerd in coaching en geestelijke gezondheidszorg in Californië. Die functie zou inhouden dat de prins mee zal beslissen over productstrategie en liefdadigheidsbijdragen en dat hij ook in het openbaar zal spreken over zaken die verband houden met geestelijke gezondheid.

Intussen heeft Harry zijn eerste bijdrage voor BetterUp al geleverd. Woensdag schreef hij zijn eerste Instagram-post voor de start-up. “Zelfverbetering gaat niet over het repareren van iets dat kapot is. Het gaat erom de beste versie van onszelf te worden, wat het leven ook op ons afvuurt. Iemand worden die klaar is voor de volgende uitdaging en tegenslagen opvangt met moed, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.”

Ondertussen heeft de prins ook zelf gemeld dat hij ook aan de slag gaat bij denktank Aspen Institute. Samen met Kathryn Murdoch, de schoondochter van mediamagnaat Rupert Murdoch, en dertien anderen maakt Harry voortaan deel uit van de nieuwe ‘Commissie voor misinformatie’.

Het Aspen Institute is een van de bekendste én best gefinancierde denktanken uit de Verenigde Staten en haalt zijn geld voornamelijk van rijke donoren en grote ondernemingen, zoals Facebook. Het hoofdkwartier bevindt zich in Washington D.C., amper enkele straten verwijderd van het Witte Huis. De organisatie zegt alle aspecten van het Amerikaanse leven te bekijken en heeft als missie “een vrije, rechtvaardige en eerlijke maatschappij te bouwen”. Vorig jaar kwam het Aspen Institute wel in opspraak nadat bekendraakte dat de topmannen te midden van de coronapandemie 8 miljoen dollar aan donaties van kleine ondernemingen hadden aanvaard, terwijl de raad van bestuur bestaat uit enkele miljardairs. Na “een periode van reflectie” werd besloten om al het geld terug te storten.