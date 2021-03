Afrikaanse olifanten hebben status van bedreigde en ernstig bedreigde diersoort

De Afrikaanse savanneolifant en de bosolifant zijn geclassificeerd als “bedreigd” en “ernstig bedreigd” in de rode lijst van bedreigde diersoorten van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). De aanpassing komt na een recent besluit van de African Elephant Specialist Group (AfESG) dat de wetenschap vanaf nu bosolifanten en savanneolifanten als twee verschillende soorten zal behandelen. Dat melden WWF en het IUCN donderdag.