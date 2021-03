Jaar cel voor man die noodcentrale bestookte met nutteloze oproepen: “Hij riep zelfs de hulp in van het leger”

Bredene - Een 51-jarige man uit Bredene heeft in de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen omdat hij de noodcentrale bestookte met nutteloze oproepen.

In het voorjaar van 2016 pleegde F.D. een eerste resem feiten. De man, die met een alcoholverslaving kampt, belde toen tientallen keren naar de noodcentrale. “De ene keer was hij iets kwijtgespeeld of kreeg hij een deur niet open, de andere keer had hij ruzie op café of ging hij niet akkoord met de tussenkomst van de deurwaarder”, verduidelijkte de procureur. “Op een bepaald moment riep hij zelfs de hulp in van het leger.”

De Bredenaar hield zich na de eerste feiten een hele tijd rustig, maar in juni vorig jaar begonnen de problemen opnieuw en belde hij opnieuw om de haverklap naar de hulpdiensten. “Het ging zover dat zijn nummer uiteindelijk geblokkeerd werd bij de noodcentrale”, aldus de procureur.

F.D. kwam niet opdagen voor zijn proces. Hij werd eerder al veroordeeld voor zedenfeiten en agressie.