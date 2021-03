AFC Tubize vraagt faillissement aan en vindt meteen fusiepartner

AFC Tubize is niet meer, de club uit Waals-Brabant vroeg op 22 februari het faillissement aan bij de handelsrechtbank. Tubize speelde in tweede amateurklasse en was een groot deel van hun geschiedenis te vinden in de tweede afdeling van het Belgisch voetbal.

Nu het Tubize van weleer failliet is verklaard, gaat de club uit Waals-Brabant op zoek naar een fusiepartner. Het lijkt er ook op dat ze die al gevonden hebben. Tubize plant om te fusioneren met Royal Stade Brainois, de club waar Eden en Thorgan Hazard hun eerste voetbalpasjes zetten. De club met stamnummer 343 komt uit in de derde amateursklasse en is gelegen in ’s Gravensbrakel, Henegouwen.

De twee teams hebben al samen gezeten en zijn nu bezig met werkgroepen op te richten om de fusie op elk vlak werkbaar te maken. Op de site van AFC Tubize wordt er gemeld dat de fusie operationeel moet zijn voor het seizoen 2021-2022 en dat niemand benadeeld zal worden met deze fusie.

Tubize zat al langer in de problemen, zowel op financieel als sportief vlak. In 2018 had de club eigenlijk al moeten degraderen naar de amateurklasse, maar het faillissement van Lierse SK was toen uitstel van executie. Het jaar daarop eindigde Tubize opnieuw laatst en degradeerden ze alsnog naar de amateurklasse.