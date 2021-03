Drie nieuwe levensvormen ontdekt in ISS: “Mogelijke doorbraak in het kweken van voedsel in de ruimte”

Op verschillende plaatsen in het International Space Station (ISS) zijn nieuwe levensvormen ontdekt die volgens de onderzoekers mogelijk een nieuwe manier bieden om voedsel te kweken in de ruimte.

Eén op een eettafel, één op een paneel boven een onderzoeksstation en één in de koepel van een observatorium. Vijf jaar geleden werden op verschillende locaties in het ruimtestation nieuwe bacteriestammen aangetroffen die voorheen onbekend waren voor de wetenschap. Het gaat om staafvormige bacteriën die de speciale omstandigheden in het ruimtestation wisten te overleven, zo schrijven de onderzoekers nu in het wetenschappelijk vakblad Frontiers in microbiology.

Ruimtevaartorganisatie NASA spreekt van een grote doorbraak en zegt dat de bacteriën een enorm potentieel bieden voor het verbouwen van voedsel op missies naar Mars. “De stammen kunnen biotechnologisch bruikbare genetische determinanten bezitten voor de teelt van gewassen in de ruimte”, aldus NASA-wetenschappers Kasthuri Venkateswaran en Nitin Kumar Singh. Al waarschuwden ze wel dat er eerst nog meer experimenten nodig zijn om definitieve conclusies te trekken. “Om gewassen te kweken op plaatsen waar de hulpbronnen minimaal zijn, is het cruciaal om nieuwe microben die plantengroei bevorderen in extreme omstandigheden, te isoleren”, zo luidt het.