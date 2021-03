In Wallonië gaan ook de kleuterscholen week eerder dicht, in Vlaanderen “mogen ze zelf beslissen”

Net als het lager en het middelbaar onderwijs gaan in Wallonië ook de kleuterscholen vanaf volgende week - dus een week eerder dan gepland - dicht, zo meldt de RTBF. De kleuterleiders zullen wel aanwezig zijn op school om in noodopvang te voorzien.

Ook in Vlaanderen roepen de onderwijspartners ouders op om hun kleuters al zo veel mogelijk thuis te houden in de week voor de paasvakantie, maar de kleuterscholen kunnen zelf bepalen of ze al dan niet openblijven.

“Ik heb tijdens de onderhandelingen kunnen bekomen dat de kleuterscholen open kunnen blijven, maar ze moeten niet openblijven”, zo verklaarde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan VRT NWS. “Het is aan de mensen die er dagelijks in moeten werken om te bekijken hoe zij het georganiseerd krijgen.”