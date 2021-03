Braziliaanse voetbalbond zet limiet op aantal trainersontslagen per seizoen

De Braziliaanse voetbalbond CBF wil het aantal trainersontslagen in de eerste afdeling begrenzen. Elke ploeg mag in het seizoen 2021 van de Braziliaanse Série A maximaal een keer van coach wisselen. Dat heeft de CBF na virtueel overleg met de clubs bekendgemaakt.

In het komende seizoen in de Série A, dat eind mei van start gaat, mag een trainer hoogstens twee ploegen per jaargang leiden. Clubs mogen ook slechts eenmaal van coach wisselen. Als een team toch een einde maakt aan de samenwerking met de tweede trainer, moet iemand overnemen die al minstens zes maanden bij de club actief is. Het kan dan bijvoorbeeld om een jeugdtrainer of assistent gaan. Indien de coach zelf zijn ontslag indient, geldt de limiet niet.

“Dit is een grote stap voorwaarts voor het Braziliaanse voetbal, niet alleen voor de clubs maar ook voor de trainers”, verklaarde CBF-voorzitter Rogério Caboclo. “De maatregel luidt het einde in van de stoelendans bij de coaches in Brazilië.”

