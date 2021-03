Premier Alexander De Croo (Open VLD): “Ik zal doen wat nodig is om onze bevolking te beschermen”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) roept op tot samenwerking in de aanpak van het coronavirus, nadat de voorzitter van zijn coalitiepartner MR de maatregelen van het Overlegcomité woensdag openlijk afviel. “Als we iets hebben geleerd het afgelopen jaar, dan is het dat een pandemie geen politiek verdraagt”, klonk het donderdag in de Kamer. “Ik hecht belang aan overleg, maar ook aan het feit dat we de beslissingen daarna samen verdedigen.”

De federale regering en de deelstaten zagen zich woensdag gedwongen om over te gaan tot strenge maatregelen om de stijgende coronacijfers te bezweren. De scholen en kappers moeten opnieuw dicht, de buitenbubbel wordt teruggeschroefd van tien naar vier.

Op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité verdedigden de ministers-presidenten de beslissingen, maar nadien klonk hier en daar wel wrevel. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is het niet eens met de sluiting van de scholen, MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez - een federale coalitiepartner die meerdere ministers en de minister-president van de Franse Gemeenschap afvaardigt in het Overlegcomité - sprak zelfs van een “drieledige mislukking”.

De Croo kreeg donderdag in de Kamer heel wat vragen over dat pijnlijke schouwspel, niet het minst van de andere coalitiepartners. Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt had het over een “treurig en beschamend beeld”. Ook Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere reageerde gepikeerd. “Ik hoor partijen hier soms met 300 ideetjes afkomen om toch maar te versoepelen, of erger nog, partijen die beslissingen nemen in het Overlegcomité en die nadien afvallen. Woorden doen ertoe.” Open VLD’er Patrick Dewael zei de reactie van de Franstalige liberalen te betreuren. “Een minister neemt de verantwoordelijkheid voor zijn beslissingen op, of hij neemt ontslag. Dat is misschien de klassieke school, maar er is geen andere mogelijkheid”, klonk het. “Een partijvoorzitter heeft een andere opdracht dan een minister, we gaan die twee niet met elkaar vermengen.”

“Behandel de mensen niet als idioten”

Ook vanuit de oppositie klonk kritiek op de houding van MR. “Gelooft u nu echt dat de mensen gaan geloven dat de MR niets met de beslissingen te maken heeft? Behandel de mensen toch niet als idioten”, zei PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw. François De Smet (DéFI) vroeg zich af of de Franstalige liberalen nog wel in de regering zitten. “Of zijn er twee MR-fracties: één die ministers afvaardigt op het Overlegcomité en die de beslissingen daarna verdedigt, en een andere die ze compleet afvalt?”

Bij MR zelf nam fractieleider Benoît Piedboeuf het woord. “Er zit niet altijd een logica in de beslissingen, ze gebeuren niet altijd op objectieve basis. Bepaalde collega’s reageren dan, en dat zorgt blijkbaar voor polemiek. Maar je kunt niet zeggen dat je het volk wilt vertegenwoordigen in het parlement, en dan niets zeggen. Ik ben tegen die hypocrisie.”

N-VA-fractieleider Peter De Roover verdedigde de houding van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts, die “dankzij zijn weigering om het onderwijs stil te leggen een gigantische ravage in onze jeugd de voorbije maanden kon vermijden”.

“Soms moeten we plannen opbergen”

“Alle regeringen van ons land hebben die beslissingen genomen, en na het Overlegcomité heb ik alle ministers-presidenten horen zeggen dat ze nodig waren. Zo hoort het ook”, reageerde premier De Croo. “Als we dit jaar één ding geleerd hebben, dan is het dat die pandemie geen politiek verdraagt. De pandemie heeft crisisbeheer nodig, wendbaarheid, bijsturen en koelbloedigheid. En dat wil zeggen dat je moet bijsturen als de situatie verandert, en dat we soms plannen moeten opbergen. Dat is ook wat de bevolking van ons verwacht. Ik heb geen schaamte om plannen bij te sturen als de bevolking in gevaar is. Ik zal doen wat nodig is om onze bevolking te beschermen. Als we solidair blijven, zullen we slagen in ons opzet om de pandemie onder controle te krijgen.”

De eerste minister blijft wel overtuigd van de nood aan overleg tussen de verschillende regeringen over de coronamaatregelen. “Beslissingen nemen in ons land vraagt soms engelengeduld, dat vraagt veel tijd in een situatie waarin we erg weinig tijd hebben. Ik hecht belang aan dat overleg, maar ik hecht er ook belang aan dat we de afspraken nakomen, en de beslissingen die we genomen hebben samen verdedigen. Dat is in mijn ogen de enige weg vooruit.”