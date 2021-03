Delhaize moet voor het eerst filiaal sluiten na uitbraak coronavirus: “Personeel én klanten beschermen”

Oostkamp -

Het filiaal van warenhuisketen Delhaize langs de Kortrijksestraat in Oostkamp sluit met onmiddellijke ingang de deuren tot en met 31 maart. Zeventien van de zestig personeelsleden hebben positief getest op het coronavirus. “Het is de eerste keer dat we een winkel moeten sluiten omwille van het virus”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “Dat is nodig om de plaatselijke gemeenschap te beschermen.”