Lange rijen bij Ikea: nog snel even die kast oppikken voor het op afspraak moet

Nieuwe maatregelen in de winkels, dat leidt steeds tot reacties bij het shoppingpubliek. Deze keer is Ikea de plaats waar iedereen nog snel even gaat aanschuiven. Volgens de nieuwe verstrengingen mogen vanaf zaterdag maar 50 mensen in Ikea en moet er worden gereserveerd.

Om die flessenhals te vermijden gaan vele klanten nu nog hun inkopen doen. Er is al een aanschuifregeling en de verplichting om alleen te komen, dus de hekken naar de hoofdingang en het afhaalpunt in Wilrijk lijken wel luchthaventerminals, met een grote drukte. Soms komt er beweging in de mensenstroom, dan is het weer wachten.

