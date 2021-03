Waarom er al meer twintigers en dertigers dan 65- tot 74-jarigen gevaccineerd zijn, terwijl net die het grootste risico lopen

In Vlaanderen is nog geen 6 procent van de 65- tot 74-jarigen gevaccineerd. Ze zijn daarmee de minst gevaccineerde leeftijdsgroep, en dat terwijl ze een groot risico lopen op ziekenhuisopname. Ze worden dan ook beschouwd als prioritaire groep, maar dat vertaalt zich nog niet in de cijfers. Hoe valt dat uit te leggen?