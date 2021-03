De verpleegster en het kind: de foto die heel Italië ontroert

Hij moest met spoed geopereerd worden, maar omdat hij en zijn moeder allebei positief hadden getest op het coronavirus, mochten zijn ouders het ziekenhuis niet binnen. De verpleegster beloofde zich dan maar over hem te ontfermen. Het verhaal achter de foto die heel Italië ontroert.

Hij is Matteo Maurizio Pinti, een zeven maanden oud Italiaans jongetje dat begin maart in het ziekenhuis werd opgenomen met een darmprobleem. Al snel bleek dat hij een spoedoperatie moest ondergaan en een tijdje in het ziekenhuis zou moeten blijven. In het ziekenhuis, het pediatrisch ziekenhuis Salesi in Ancona, bleek echter dat zowel het jongetje als zijn moeder Roberta Ferrante besmet waren met Covid-19. Gevolg: beide ouders van Matteo mochten het ziekenhuis niet meer binnen.

Gelukkig voor het gezin was er de verpleegster Katia Sandroni. Zij beloofde zorg te dragen voor Matteo “tot hij weer beter was”. En ze hield woord. Kort na de operatie kregen de ouders van Matteo een foto – eigenlijk een still van een opgenomen camerabeeld – opgestuurd. Op het beeld is te zien hoe de verpleegster, gekleed in een beschermend pak, bij het jongetje in bed ligt. Hem vasthoudt. Met hem speelt. Een teder beeld dat in geen tijd viraal ging in Italië en intussen is uitgegroeid tot dé symboolfoto van de zorgsector tijdens de coronapandemie.

“Maak je geen zorgen, wij zorgen voor hem”

“Ik zal dit nooit vergeten”, aldus Roberta Ferrante. “Niet alleen wat de verpleegster gedaan heeft, maar ook de inzet van de dokters. Ze belden me voortdurend op om me op de hoogte te houden van de toestand van mijn zoontje. Het was enorm zwaar dat ik er zelf niet bij mocht zijn, maar toch konden ze me kalmeren. Maak je maar geen zorgen, mevrouw, zeiden ze. We zorgen voor je zoontje. Dit was het meest dramatische moment van mijn leven, maar toen ik de foto zag, kwam ik na een dagenlange nachtmerrie eindelijk weer tot leven.”

Bij de kleine Matteo moest uiteindelijk een klein stukje darm worden verwijderd. Hoewel hij nog altijd positief testte op het coronavirus, mocht hij enkele dagen geleden het ziekenhuis wel al verlaten. Zijn moeder heeft ondertussen een brief geschreven naar het ziekenhuispersoneel om hen te bedanken.

