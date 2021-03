Tijdelijke werkloosheid geldt nu ook als kleuterschool of crèche vraagt om niet te komen

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) breidt de tijdelijke werkloosheid door corona uit. Voortaan kunnen ouders er ook gebruik van maken als kleuterscholen of crèches oproepen om je kind thuis te houden of wanneer ze staken. Niet alleen wanneer ze verplicht sluiten, dus. “We willen vermijden dat kinderen bij de grootouders belanden.”

Kleuterscholen vragen om kleuters niet naar school te sturen; crèches roepen op om de kinderen thuis te houden als het kan. Maar hoe dan? Tot nog toe had je in dat geval géén recht op tijdelijke werkloosheid door overmacht. Sinds 1 oktober is er een regeling voor ouders wanneer de school, de kinderopvang of het centrum voor opvang van personen met een beperking sluit door een coronabesmetting. Ook als je kind in quarantaine moet, heb je recht op tijdelijke werkloosheid door overmacht. En enkele dagen geleden werd het systeem uitgebreid voor wie plots zonder opvang zat in de paasvakantie omdat een kamp niet doorgaat.

Maar omdat de kinderdagverblijven en de Vlaamse kleuterscholen op dit moment openblijven, konden die ouders zich er niet op beroepen. Daar komt nu verandering in. “Als de school of crèche oproept om niet te komen of als ze staken, dan kan dat een geldige reden zijn voor tijdelijke werkloosheid door overmacht”, zegt Laurens Teerlinck, de woordvoerder van Pierre-Yves Dermagne. “Je hebt alleen een bewijsje nodig. Het bericht waarmee de school vraagt om niet te komen, bijvoorbeeld.”

Niet naar grootouders

Het systeem is de opvolger van het coronaouderschapsverlof, dat mensen tot oktober vorig jaar moest helpen om de schoolsluiting te overbruggen. Met als verschil dat de werkgever verplicht is om de tijdelijke werkloosheid toe te staan, dat er geen impact is op pensioenopbouw en vakantiedagen, en dat het beter vergoed is. “We willen vermijden dat kinderen bij de grootouders worden gestuurd.”

De Gezinsbond had eerder vandaag ook al gevraagd om meer opvangmogelijkheden te voorzien. Dat de lokale noodopvang wordt uitgebreid, bijvoorbeeld, zodat ook wie thuis kan werken er gebruik van kan maken. En dat de tijdelijke werkloosheid zeker ook zou gelden als een kleuterschool staakt. “Voor een jong kind zorgen, dat kan je niet combineren met thuiswerk”, aldus algemeen directeur Jeroen Sleurs.

