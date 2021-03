De nieuwste gegevens over de vaccinatiecampagne, de recentste cijfers en een antwoord op al jouw vragen vind je terug in de Vaccinatiegids van Het Nieuwsblad. Vandaag: Kan je kiezen welk vaccin je krijgt? Of kan je een bepaald vaccin weigeren?

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

Neen. De vaccins worden aangeboden in functie van de kenmerken en uiteraard de beschikbaarheid. Alle coronavaccins zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en zijn dus zowel veilig als doeltreffend.

Wie afzegt om later een afspraak te kunnen krijgen voor een ander vaccin, moet Jan Stroobants, hoofd van het vaccinatiecentrum in Antwerpen, teleurstellen. Er is een soort anti-roulettesysteem. “Als je je boeking bevestigt, krijg je een ticket met daarop het vaccin dat je zult krijgen”, zegt Stroobants. “Om te voorkomen dat mensen annuleren en herboeken tot ze het vaccin van hun voorkeur krijgen, blijf je dertig dagen vastgeklikt in de agenda van AstraZeneca. Je kan dus wel omboeken, maar enkel voor het vaccin waarvoor je al vastligt. In dit voorbeeld dus AstraZeneca. Na dertig dagen vervalt je uitnodiging en moet je wachten op een nieuwe. Dat kan een uitnodiging zijn voor een ander vaccin, maar net zo goed opnieuw voor AstraZeneca. Wie wil shoppen zal dus mogelijk héél lang moeten wachten.”