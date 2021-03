Grootschalige zoektocht naar mes waarmee David (42) vermoord zou zijn

Beveren-Waas / Sint-Niklaas - De federale politie, de scheepvaartpolitie, de civiele bescherming en het parket zijn in het parkje en de vijvers aan Hof Ter Welle in Beveren-Waas bezig met een grootschalig onderzoek op zoek naar bewijsmateriaal voor de moord op David Polfliet (42). Ze zijn op zoek naar het mes, waarmee de man werd toegetakeld.

Drie weken geleden werd David Polfliet uit Sinaai door drie minderjarigen naar het parkje gelokt, waar hij ernstig werd toegetakeld en stierf. Vermoedelijk werd daarbij een mes gebruikt dat na de feiten ergens in de omgeving werd gedumpt door de daders. Ook in de omgeving van het parkje zoeken de hulpdiensten naar bewijsmateriaal.

Of er iets gevonden is, is voorlopig niet duidelijk. Het parket wil voorlopig niks bevestigen in het kader van het lopende onderzoek.

Later meer.