De nieuwste gegevens over de vaccinatiecampagne, de recentste cijfers en een antwoord op al jouw vragen vind je terug in de Vaccinatiegids van Het Nieuwsblad. Vandaag: Wat zijn de bijwerkingen van de vaccins?

Wat zijn de bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn een pijnlijke plek op je bovenarm en griepachtige verschijnselen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn. Koorts en misselijkheid zijn zeldzamer. Je mag paracetamol innemen om de klachten te verlichten.

Als we de vaccins naast elkaar zetten, dan geeft het vaccin van Johnson & Johnson het minst vaak zulke bijwerkingen. Gevolgd door AstraZeneca, Pfizer en Moderna. Bij de mRNA-vaccins is de kans op milde klachten groter na de tweede prik dan na de eerste.

Een ernstige allergische reactie is uiterst zeldzaam. Volgens de huidige gegevens is het risico ongeveer 1 op 100.000 inspuitingen. Zulke ernstige reacties starten binnen de vijftien minuten na de inenting. Dat is ook de reden waarom je na de vaccinatie even in het vaccinatiecentrum moet blijven.

Het vaccin van AstraZeneca werd half maart gelinkt aan een mogelijk verhoogd risico op trombose. Onderzoek van onder meer het EMA wees uit dat dat niet klopt. Wel is er een oorzakelijk verband met een zeldzame vorm van bloedstolsels. Gelukkig is het behandelbaar en écht zeldzaam: half maart waren 25 gevallen op 20 miljoen inentingen bekend.

De bijwerkingen beginnen meestal 8 tot 12 uur na toediening en verdwijnen meestal weer na één of twee dagen. “Het is van zeer voorbijgaande aard: je moet het ondergaan en hebt soms een lichte pijnstiller nodig”, zegt huisarts Dirk Scheveneels, ondervoorzitter van de artsenvereniging BVAS.

Als ik zulke hevige bijwerkingen riskeer, krijg ik dan niet beter gewoon een milde vorm van Covid-19?

“Covid-19 krijgen is nog altijd minder wenselijk: de bijwerkingen van het vaccin zijn na één of twee dagen voorbij, terwijl je bij Covid nooit op voorhand kan weten of je een milde of een ernstige vorm van de ziekte doormaakt”, zegt Isabel Leroux-Roels. “Zelfs mensen met een milde infectie zijn dagenlang moe en ruiken of proeven vaak maandenlang niets. Dat heeft een serieuze impact op de levenskwaliteit. Aan het vaccin hou je niets over. Bovendien kan je met de bijwerkingen niemand besmetten, met een milde Covid wél.”