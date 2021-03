Franse filmregisseur Bertrand Tavernier overleden

De Franse regisseur Bertrand Tavernier, onder meer bekend van de film ‘Coup de Torchon’, is donderdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt door het Institut Lumière, waarvan hij voorzitter was.

“Het Institut Lumière is bedroefd om u, samen met zijn vrouw Sarah, zijn kinderen Nils en Tiffany en zijn kleinkinderen, te informeren over het overlijden van Bertrand Tavernier vandaag,” zo meldt het filminstituut uit de Franse stad Lyon op Twitter.

Tavernier, die zelf ook afkomstig was uit Lyon, regisseerde ruim twintig langspeelfilms. Zijn bekendste film is ‘Coup de Torchon’ (1981) waarvoor hij een Oscarnominatie kreeg.

Hij kreeg ook de prijs voor beste regisseur in Cannes voor de film ‘Un dimanche à la campagne’ (1984), een Bafta voor beste buitenlandse film voor ‘La vie et rien d’autre’ (1989), een Gouden Beer in Berlijn voor ‘L’appât’ (1995), en een Gouden Leeuw in Venetië voor zijn volledige carrière.

Andere bekende films van Tavernier waren ‘L.627’ (1992) en ‘L’horloger de Saint-Paul’, dat gebaseerd was op het boek ‘L’horloger d’Everton’ van de Luikse schrijver Georges Simenon.