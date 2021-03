Romelu Lukaku is plots de beste strafschopnemer van Europa

Romelu Lukaku scoorde woensdagavond tegen Wales de geruststellende 3-1 vanop de stip. Big Rom bewees de laatste jaren een koele kikker te zijn wat betreft elfmeters, want zijn laatste penaltymisser dateert al van 26 augustus 2017, toen hij nog bij Manchester United speelde. En zo werd hij plots de beste strafschopnemer van Europa!

Het was voor Lukaku al de 18de keer op rij dat hij een elfmeter verzilverde. Enkel Luis Suarez van Atlético Madrid (19) doet beter als speler van een ploeg uit de G5-competities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk). Maar, indien we ook penalty’s meetellen uit strafschoppenreeksen, zien we dat de 27-jarige Belg toch de kroon spant in Europa. Hij scoorde er zo 19 op een rij, terwijl Luis Suarez in 2019 een elfmeter miste in een strafschoppenreeks in de Copa America tegen Peru.

De eerste achtervolger van Lukaku is ook geen onbekende: met 17 opeenvolgende penaltygoals kan ook Eden Hazard zich een echte specialist noemen. De strafschoppenreeksen op het EK deze zomer hoeven we dus alleszins niet te vrezen, al staat er natuurlijk nog steeds een vraagteken achter de beschikbaarheid van Eden Hazard.